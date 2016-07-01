Російські окупанти сьогодні 15 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російські окупанти продовжують чинити збройні провокації проти підрозділів сил АТО. З початку доби та впродовж нинішнього дня противник 15 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників, знову грубо порушуючи Мінські домовленості», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, найбільш неспокійним залишається Донецький напрямок, де зафіксовано 11 ворожих обстрілів. Там російські окупаційні війська двічі із забороненої 122 мм артилерії обстріляли українські позиції поблизу Луганського. З мінометів калібру 82 мм вони стріляли поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Під вогнем з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї опинилися українські військові неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. Також обстріл вів ворожий снайпер.

Крім того, на Маріупольському напрямку противник бив зі 120 мм мінометів по Новотроїцькому, зі стрілецької зброї та гранатометів - по Широкиному та Старогнатівці, підкреслюється в повідомленні.

На Луганщині спостерігалося відносне затишшя, зазначили в штабі АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу в зоні проведення АТО загинув один український військовий, ще четверо зазнали поранень. Ситуація в зоні проведення АТО на сьогоднішній день залишається складною.