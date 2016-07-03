Ситуація в зоні АТО загострилася: на Донеччині бойовики стріляли зі 122-мм артилерії

Протягом минулої доби ситуація в зоні АТО загострилася. Російські окупаційні війська 69 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил АТО. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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Найбільше, 38 випадків, застосування зброї ворогом зафіксовано на Маріупольському напрямку. Зокрема, поблизу Водяного супротивник вів вогонь із забороненої Мінськими домовленостями 122 мм артилерії. Під обстріли 120 мм мінометів потрапили наші опорні пункти у Талаківці, Березовому та Красногорівці. Крім цього, ворожі безпілотники вели повітряну розвідку неподалік Широкиного, Павлополя, Новотроїцького.

Як відзначають у штабі, неспокійною ситуація залишається й на Донецькому напрямку. "Російські окупанти з артилерії калібру 122 мм та 120 мм мінометів били по наших військах у Луганському. Також, з мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів ворог обстріляв українських воїнів у Новоселівці Другій, а під Зайцевим вів вогонь з БМП, гранатометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

На Луганщині була відносна тиша, повідомляють у штабі АТО.

Як відомо, радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін не виключив, що на Донбасі можуть початися масштабні бойові зіткнення.