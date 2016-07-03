Радник Порошенка не відкидає масштабних бойових зіткнень на Донбасі

Про це Горбулін розповів у своїй статті для DT.UA.

Нинішнє поширене, на його думку, але від цього не менш помилкове сприйняття щодо "затишшя" криє в собі макронебезпеку. Насправді, розповідає Горбулін, ми спостерігаємо лише за зміною парадигми розгортання цього довготривалого конфлікту.

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"Більше того, формується тривожне відчуття "затишшя перед бурею", особливо враховуючи ту активність, яку продовжує розгортати Росія на території "ДНР/ЛНР", а також Криму (про який багато хто регулярно забуває). Перспектива масштабних бойових зіткнень проявляється на горизонті дедалі чіткіше", - вважає радник Порошенка.

Раніше Лисенко повідомляв, що в зоні проведення АТО спостерігається загальне загострення ситуації, зокрема на Світлодарській дузі.