Радник Порошенка не відкидає масштабних бойових зіткнень на Донбасі
Радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін вважає, що на Донбасі можуть початися масштабні бойові зіткнення.
Про це Горбулін розповів у своїй статті для DT.UA.
Нинішнє поширене, на його думку, але від цього не менш помилкове сприйняття щодо "затишшя" криє в собі макронебезпеку. Насправді, розповідає Горбулін, ми спостерігаємо лише за зміною парадигми розгортання цього довготривалого конфлікту.
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"Більше того, формується тривожне відчуття "затишшя перед бурею", особливо враховуючи ту активність, яку продовжує розгортати Росія на території "ДНР/ЛНР", а також Криму (про який багато хто регулярно забуває). Перспектива масштабних бойових зіткнень проявляється на горизонті дедалі чіткіше", - вважає радник Порошенка.
Раніше Лисенко повідомляв, що в зоні проведення АТО спостерігається загальне загострення ситуації, зокрема на Світлодарській дузі.