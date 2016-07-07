Журналіст уточнив втрати серед українських військових під час бою під Дебальцевим, в якому загинув Сліпак

Про це Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

"У цьому бою загинув доброволець "Правого сектору" Василь Сліпак і боєць 25-го мотопіхотного батальйону Анатолій Коваль. На жаль, це були не єдині втрати. Пропав безвісти боєць 54-ї мотопіхотної бригади Юрій Татарчук", - повідомив журналіст.

За його словами, Татарчук добровільно зголосився йти на небезпечне завдання, і проявив себе чудово в бою. Під час відходу штурмової групи з висоти російські найманці накрили їх мінометним вогнем. Вони майже підійшли до наших позицій, але серед розривів ніхто не побачив, де Юрій.

Читайте такожЖурналіст детально описав бій під Дебальцевим, в якому загинув оперний співак Сліпак

"Поки про Юрія нічого сказати не можна. Бойовики передали нам з обміну тіло військового, яке підлягає зараз аналізу ДНК. Результати будуть пізніше, приблизно через тиждень", - пише Бутусов.

Також один український вояк, за його словами, в тому бою був важко поранений, 10 - легко.

Нагадаємо, співак Сліпак воював у складі українського Добровольчого корпусу "Правий сектор". Він загинув під час атаки з боку Дебальцевого біля селища Луганське.