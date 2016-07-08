Українські військові розповіли про спроби бойовиків знищити камеру ОБСЄ в Лебединському (відео)

11:01, 08 липня 2016
Війна
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У мережі з'явилося відео, на якому боєць сил АТО розповідає про спробу бойовиків збити камеру ОБСЄ.

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Відеозапис опублікований на YouTube 5 каналу.

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"Захисники Лебединського розповідають, щойно стемніє ворог починає обстріли. Так триває вже два тижні. Гатять терористи із окупованої Саханки. Намагаються знести вишку, на яку встановили камеру спостережної місії ОБСЄ", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, постійна Рада ОБСЄ продовжила мандат діяльності спостережної місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області, до 31 жовтня 2016 року.

Ці пункти межують з окупованими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» на українській частині кордону. Станом на березень 2016 року до складу місії входив 21 спостерігач разом з головою місії. Очолює місію Флав'єн Шаллер. Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.

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