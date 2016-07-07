ОБСЄ продовжила місію спостерігачів на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк"
Постійна Рада ОБСЄ продовжила ще на три місяці мандат діяльності Спостережної місії, яка базується на російських прикордонних пунктах "Гуково" та "Донецьк" в Ростовській області на українсько-російському кордоні (ці пункти межують з окупованими пропускними пунктами "Червонопартизанськ" та "Ізварине" на українській частині кордону).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.
"Постійна Рада ОБСЄ продовжили сьогодні мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах "Гуково" та "Донецьк". Мандат продовжено до 31 жовтня 2016 року", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначили в ОБСЄ, мандат Спостережної місії ОБСЄ залишиться незмінним. Місія здійснюватиме свою роботу відповідно до принципів неупередженості та прозорості. Спостерігачі проводитимуть моніторинг та звітуватимуть щодо ситуації на зазначених російських пунктах пропуску, а також щодо фактів перетину кордону.
Станом на березень 2016 року до складу місії входили 21 спостерігач разом з головою місії. Секретаріат ОБСЄ у Відні підтримує роботу місії.
Головою місії є Флав`єн Шаллер, який продовжить робити регулярні звіти.
Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.
Як повідомляв УНІАН, попереднього разу мандат місії спостерігачів було продовжено до 31 липня 2016 року.