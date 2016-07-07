ОБСЄ продовжила місію спостерігачів на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

"Постійна Рада ОБСЄ продовжили сьогодні мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах "Гуково" та "Донецьк". Мандат продовжено до 31 жовтня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в ОБСЄ, мандат Спостережної місії ОБСЄ залишиться незмінним. Місія здійснюватиме свою роботу відповідно до принципів неупередженості та прозорості. Спостерігачі проводитимуть моніторинг та звітуватимуть щодо ситуації на зазначених російських пунктах пропуску, а також щодо фактів перетину кордону.

Станом на березень 2016 року до складу місії входили 21 спостерігач разом з головою місії. Секретаріат ОБСЄ у Відні підтримує роботу місії.

Головою місії є Флав`єн Шаллер, який продовжить робити регулярні звіти.

Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, попереднього разу мандат місії спостерігачів було продовжено до 31 липня 2016 року.