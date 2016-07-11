Військові комісаріати Вінниччини виконують планові завдання по залученню на службу в ЗСУ контрактників

Про це повідомляє військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату Олег Вінницький, передає прес-служба Вінницької ОДА.

За його словами, більш як на 100% виконали планове завдання за І півріччя наступні військові комісаріати: Вінницький ОМВК – 126%, Барський РВК – 117 %, Вінницький РВК — 109%, Немирівський РВК - 106%, Гайсинський РВК -103%.

Він також окреслив переваги військової служби за контрактом як альтернативу працевлаштуванню та розповів про можливість підписання короткострокового контракту на 6 місяців для осіб, вже звільнених з військової служби під час особливого періоду (з березня 2014 року по теперішній час).

"Важливим нововведенням є одноразова виплата бажаючим продовжити військову службу за короткостроковим контрактом у розмірі 8 мінімальних зарплат. Після закінчення терміну такого контракту військовослужбовець може підписати новий контракт на той самий період – 6 місяців", - зазначив Олег Вінницький.

"2016 рік в Україні офіційно оголошений президентом роком Військово-повітряних сил, - каже голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. - Приємно, що на сьогоднішній день збільшилась кількість людей, які виявляють бажання служити в армії за контрактом, серед них 15% -жінки. Це-по європейськи. Якщо раніше гналися за кількістю, то тепер прагнемо якості та відбору найкращих".