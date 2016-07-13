"Відтіснили противника": українські військові розповіли про ситуацію в Авдіївській промзоні (відео)

Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення на YouTube-каналі.

Як розповів боєць з позивним "Веселий", окупанти знахабніли.

"Ще 9 травня, скориставшись повним "режимом тиші", вони облаштували свої позиції на відстані близько 60 метрів від наших укріплень. Звідти російські найманці вели постріли з мінометів, гранатометів різних систем, стрілецької зброї", - йдеться в описі до відео.

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Наразі позиції бойовиків знищені, але вони надалі порушують Мінські домовленості. Окупанти впритул підходять до укріплень українських військових, намагаються їх захопити, проте отримують відсіч.

"Мої бійці постаралися дуже добре, відтіснили противника. Вони пішли на іншу вулицю і вже здалеку намагаються нас взяти", - розповів військовий.

Раніше в АП заявили, що бойовики за добу випустили понад 200 мін по позиціях сил АТО в районі Авдіївської промзони і на околицях Горлівки.