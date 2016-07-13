Окупанти сьогодні 28 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню в зоні проведення АТО. Сьогодні вони 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Донецькому напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Опитного та Пісок, де із забороненої Мінськими домовленостями 122-міліметрової артилерії бив по українських опорних пунктах, а згодом застосував міномети 82 калібру.

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«Захисників Авдіївки російські окупаційні війська накривали 120 мм та 82 мм мінометами та вели гранатометний вогонь. На Світлодарській дузі з великокаліберних кулеметів ворог обстріляв селище Луганське», - поінформували у штабі.

На Маріупольському напрямку під вогонь зі 120 мм мінометів потрапили українські військові у Старогнатівці, Богданівці та Новогригорівці. Міномети 82 калібру ворог використовував у Красногорівці, Мар’їнці і Талаківці. Крім того, окупанти застосували гранатомети по Широкиному та Водяному, а великокаліберні кулемети - у Гранітному.

На Луганщині з гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики обстріляли Станицю Луганська, повідомляє штаб АТО.