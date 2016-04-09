З Росії до Іловайська прибули ешелони з танками і боєприпасами для бойовиків - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Військова розвідка підтверджує факти постачання озброєння і техніки для бойовиків. В Іловайськ прибули два ешелони озброєння, в тому числі 4 танки Т-72 з боєприпасами та пальним вагою 280 тонн", - сказав Лисенко.