Серед бойовиків поширюються чутки про підготовку силами АТО наступу - ІС
11:43, 18 липня 2016Війна
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Серед бойовиків у Горлівці і Донецьку поширюються чутки про підготовку наступу силами АТО.
Бойовики поширюють чутки про підготовку наступу українськими військами / Фото УНІАН
Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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«У середовищі окупантів з підрозділів, дислокованих як в Ужгороді, так і в Петровському і Кіровському районах Донецька, ходять наполегливі чутки про підготовку наступу українських військ», - написав він.
«Згідно з даною інформацією, активне перекидання в ці райони додаткових артилерійських і мінометних підрозділів російсько-терористичних військ проводиться нібито з метою зриву цього міфічного наступу», - додав Тимчук.
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