Серед бойовиків поширюються чутки про підготовку силами АТО наступу - ІС

Про це повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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«У середовищі окупантів з підрозділів, дислокованих як в Ужгороді, так і в Петровському і Кіровському районах Донецька, ходять наполегливі чутки про підготовку наступу українських військ», - написав він.

«Згідно з даною інформацією, активне перекидання в ці райони додаткових артилерійських і мінометних підрозділів російсько-терористичних військ проводиться нібито з метою зриву цього міфічного наступу», - додав Тимчук.