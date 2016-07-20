Штаб АТО: бойовики не припиняють обстріли українських військових

З них по 24 на Донецькому і Маріупольському напрямках та 6 на Луганщині, повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 20 липня 2016 року.

На Маріупольському напрямку із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії ворог випустив 12 снарядів по наших опорних пунктах у Широкиному. Крім цього, застосував 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По українських воїнах у Талаківці противник бив із 120 та 82 мм мінометів. Під мінометні обстріли також потрапили наші захисники у Красногорівці, Гнутовому та Водяному, а з інших видів стрілецької зброї - у Мар’їнці, Славному, Старогнатівці та Новогригорівці.

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На Донецькому напрямку найгарячішим населеним пунктом залишається Авдіївка. Тут ворог задіяв проти наших військ 120 та 82 мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, із 120 мм мінометів противник обстріляв Майорськ, а з мінометів калібру 82 мм - шахту Бутівку, Опитне та Зайцеве.

На Луганщині із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по Станиці Луганській, зенітні установки були застосовані під Новозванівкою, а БМП - під Новоолександрівкою.

Як повідомляв УНІАН, Держдепартамент США висловив стурбованість через найбільші за останній період втрати серед українських військовослужбовців під час бойових дій на Донбасі.