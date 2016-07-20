Держдеп США відреагував на значні втрати серед українських військових на Донбасі

08:32, 20 липня 2016
Війна
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Держдепартамент США висловив стурбованість через найбільші за останній період втрати серед українських військовослужбовців під час бойових дій на Донбасі.

Фото УНИАН

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер, передає РІА Новости.

"18 липня на Донбасі була здійснена серія атак, внаслідок яких загинули 7 військовослужбовців України і 14 отримали поранення. Це найвищий рівень насильства за один день за останні 12 місяців. І це викликає побоювання", — сказав Тонер.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні проведення АТО загинули 7 українських військових, 14 отримали поранення.

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