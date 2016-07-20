Держдеп США відреагував на значні втрати серед українських військових на Донбасі
08:32, 20 липня 2016Війна
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Держдепартамент США висловив стурбованість через найбільші за останній період втрати серед українських військовослужбовців під час бойових дій на Донбасі.
У Держдепартаменті стурбовані кількістю жертв на Донбасі / Фото УНІАН
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Марк Тонер, передає РІА Новости.
"18 липня на Донбасі була здійснена серія атак, внаслідок яких загинули 7 військовослужбовців України і 14 отримали поранення. Це найвищий рівень насильства за один день за останні 12 місяців. І це викликає побоювання", — сказав Тонер.
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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби в зоні проведення АТО загинули 7 українських військових, 14 отримали поранення.
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