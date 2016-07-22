Заступник командира 53 бригади затриманий за продаж боєприпасів у зоні АТО

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури. "Слідчими Головної військової прокуратури спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проведено спецоперацію в зоні АТО, за результатами якої викрито під час збуту боєприпасів заступника командира 53 окремої механізованої бригади Збройних сил України", - сказано у повідомленні.

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Встановлено, що цей військовий, "упродовж червня-липня 2016 року з метою особистого збагачення збув цивільній особі понад 5 тис. одиниць бойових припасів (патрони калібру 7,62 мм та 5,45 мм, гранати РГД-5), за що отримав 66 800 грн".

"Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу ("викрадення військовою службовою особою бойових припасів із зловживанням службовим становищем, вчинене в умовах особливого періоду"; "збут бойових припасів") та застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказано у повідомленні.