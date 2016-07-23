У Торецьку СБУ затримала чотирьох бойовиків (відео)

Співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох бойовиків одного з незаконних збройних формувань т.зв. "ЛНР" у місті Торецьк Донецької області.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За інформацією правоохоронців, бойовики з травня по серпень 2014 року у складі свого теругруповання забезпечували зі зброєю в руках контрольно-пропускний режим на незаконно встановлених блокпостах. Зокрема, вони патрулювали дорогу біля шахти "Святої Матрони Московської" та міст через річку Кривий Торець у селі Щербинівка на Донеччині. Згодом, не бажаючи віддавати життя за "ідеї молодої республіки", бойовики залишили розташування терористів, повідомили в СБУ.

Чотирьох бойовиків було затримано у Торецьку за місцем проживання родичів, у яких зловмисники переховувалися від українського правосуддя.

Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.