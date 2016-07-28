На Донбасі воювало 50 тисяч громадян Росії - нардеп Геращенко (документ)
Народний депутат із фракції "Народний фронт", радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що на Донбасі воювало 50 тис. громадян Російської Федерації.
Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"На території України воювало 50 тисяч громадян Російської Федерації", - написав депутат.
При цьому він відзначив, що "це не вигадки і не припущення, а документальний факт, знайдений волонтерами проекту "Миротворець" в поштовій скриньці російської терористки Марії Коляди, яка виконує функції керівника прес-служби терористичної організації "ДНР".
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"У ній було виявлено лист від імені колишнього так званого "прем'єр-міністра" "ДНР", громадянина Росії Олександра Бородая - єпископу Орєхово-Зуєвському Пантелеймону з проханням про надання допомоги російським бойовикам, які брали участь у боях на Донбасі. У цьому листі чорним по білому зазначено, що в боях проти України взяло участь понад 50 тисяч громадян РФ", - заявляє Геращенко.
Депутат вважає, що "листування російських шпигунів і їхніх поплічників у сепаратистських анклавах "ДНР/ЛНР", розкрите волонтерами проекту "Миротворець", є цінним джерелом для роботи українських і зарубіжних спецслужб, і рано чи пізно стане доказами на судових процесах".
Також він зазначив, що на сьогодні в базі даних "Миротворця" містяться відомості про 18 200 російських громадян, які брали участь у війні проти України.