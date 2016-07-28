На Донбасі воювало 50 тисяч громадян Росії - нардеп Геращенко (документ)

Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На території України воювало 50 тисяч громадян Російської Федерації", - написав депутат.

При цьому він відзначив, що "це не вигадки і не припущення, а документальний факт, знайдений волонтерами проекту "Миротворець" в поштовій скриньці російської терористки Марії Коляди, яка виконує функції керівника прес-служби терористичної організації "ДНР".

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"У ній було виявлено лист від імені колишнього так званого "прем'єр-міністра" "ДНР", громадянина Росії Олександра Бородая - єпископу Орєхово-Зуєвському Пантелеймону з проханням про надання допомоги російським бойовикам, які брали участь у боях на Донбасі. У цьому листі чорним по білому зазначено, що в боях проти України взяло участь понад 50 тисяч громадян РФ", - заявляє Геращенко.

Депутат вважає, що "листування російських шпигунів і їхніх поплічників у сепаратистських анклавах "ДНР/ЛНР", розкрите волонтерами проекту "Миротворець", є цінним джерелом для роботи українських і зарубіжних спецслужб, і рано чи пізно стане доказами на судових процесах".

Також він зазначив, що на сьогодні в базі даних "Миротворця" містяться відомості про 18 200 російських громадян, які брали участь у війні проти України.