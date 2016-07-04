Росія може проявити "гнучкість" і вивести свої війська з Донбасу - експерт РФ

Як повідомили УНІАН у Фонді Карнегі, таку думку у Вашингтоні висловив член наукової ради московського Центру Карнегі, голова програми «Проблеми нерозповсюдження» Олексій Арбатов.

Зокрема, відповідаючи на питання, як будуть розвиватися відносини Росії з США, він повідомив, що «РФ не дотримуватиметься русла американської зовнішньої політики і продовжить співпрацювати з антиамериканськи налаштованими режимами і рухами (за винятком, безперечно, терористичних угруповань).

«Москва активно чинитиме опір економічній і політичній експансії Заходу на пострадянському просторі і вимагатиме, аби Вашингтон вів з нею переговори, і щоб йшов на компроміси з усіх питань, які викликають розбіжності, а не намагався її ігнорувати або «обійти», - зазначив експерт.

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«Наприклад, прецедент, створений угодою з Іраном, можна буде застосувати до інших країн, зокрема до Північної Кореї. Не виключено, що Москва продемонструє гнучкість у Сирії, а також в Україні, звідки на певних умовах буде виведено так званих добровольців і відпускників зі складу регулярних військ, про яких минулого року говорив Захарченко (лідер бойовиків «ДНР» - УНІАН», - наголосив експерт.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.