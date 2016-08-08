ОБСЄ хоче зустрітися з ватажком "ДНР" Захарченком через погрози бойовиків спостерігачам

Як зазначається у звіті місії за минулі вихідні, Спеціальна моніторингова місія продовжує наполягати на підзвітності і відповідальності за порушення, пов'язані з перешкодами для здійснення моніторингу та перевірки спостерігачами дотримання режиму припинення вогню.

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"Захарченко продовжує відмовлятися зустрітися з СММ для засвідчення, що ефективні кроки вжиті у відповідь на інцидент, який стався 29 липня, коли спостерігачам СММ погрожували зброєю агресивно озброєні члени «ДНР» поруч з Лукове (72 км на південь від Донецька)", - наголосили в місії.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня місія ОБСЄ повідомила, що озброєні бойовики "ДНР" погрожували застрелити спостерігачів СММ.