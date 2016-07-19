В ОБСЄ розповіли про ворожість мирних жителів Донбасу до спостерігачів

Заступник голови спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю УНІАН розповів про те, як спілкуються цивільні мешканці зони АТО і окупованих територій зі спостерігачами.

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На питання журналіста про те, чи зустрічаються представники ОБСЄ на Донбасі з ворожістю мирного населення, Хуг відповів: "Так, така ворожість також існує. І вона буває організованою... Це коли людей цілеспрямовано відправляють в певні місця. Втім, навіть коли не можна прямо стверджувати, що акції є організованими, там завжди присутні представники так званих "ДНР" або "ЛНР".

За його словами, бойовики при цьому не втручаються, поводяться пасивно. В ОБСЄ це також розцінюють як обмеження свободи пересування та порушення їхніх зобов'язань у рамках Мінських угод.

"Що не менш важливо, ми також стикаємося з агресією місцевих жителів, які вже по горло ситі цими подіями. Адже вони протягом двох років перебувають під обстрілами, деякі – під безперервними. Ми – єдина міжнародна організація з такою значною присутністю, на яку вони можуть вилити свої біди. Ми це розуміємо. Це непросто – слухати цих зневірених мирних жителів, але це також завдання нашої місії – слухати і спробувати допомогти. У таких випадках, за 15-30 хвилин, ситуація заспокоюється, і спостерігачі можуть вступити в діалог. Я повністю розумію ці справжні емоції, адже ці мирні жителі страждають занадто довго. Як би не було важко, спостерігачі готові повертатися туди і знову розбиратися з цими непростими ситуаціями", - додав Хуг.

Також заступник голови місії ОБСЄ розповів, що місцеві жителі в зонах конфлікту звертаються за допомогою безпосередньо до спостерігачів: "Дуже часто і з багатьох приводів. Тут, у Києві, наші колеги отримують дзвінки з непідконтрольних владі територій, коли мирні жителі повідомляють, що їх житловий будинок обстрілюють або важку зброю встановлюють поруч з їх будинками і з них ведеться вогонь. І люди кажуть: "Будь ласка, допоможіть нам!" Або вони телефонують нам, як це було напередодні, з пунктів пропуску і кажуть, що черга не рухається і вони застрягли там в нічний час доби. Крім цього, вони звертаються до наших патрулів кажуть, що, наприклад, в їх населеному пункті немає води, тому що лінія електропередач виведена з ладу через обстріл".

Він пояснив, що місія не може допомогти безпосередньо, оскільки ОБСЄ це не гуманітарна організація, але спостерігачі беруть інформацію до відома і знаходять тих, хто дійсно може допомогти.