У мережі з'явилося відео переміщення російської техніки в окупованому Криму

Два записи з машини, яка зустріла на кримській дорозі колони військової техніки, з'явилися на відеохостингу YouTube.

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Відповідно до опису, колона російської техніки рухалася по об'їзній дорозі Сімферополь-Ялта.

"Російські "Бастіони" везуть на Старокримський полігон", - зазначає автор під іншим відео.

Комплекс "Бастіон" призначений для ураження кораблів різних класів і типів зі складу десантних з'єднань, конвоїв, корабельних і авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня окупанти заблокували роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. Того ж дня заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов з посиланням на слова очевидців повідомив, що біля Армянська та Джанкоя помітили великі групи російської техніки.

У розвідці ці переміщення на півострові пов'язали з підготовкою окупантів до навчань.

"На сьогодні співпали у часі переміщення військ на півострові, йде дуже активна підготовка до навчань Кавказ-2016, що їх буде проводити РФ у південному окрузі, до них будуть повністю залучені угруповання, розміщені в Криму", - повідомив Вадим Скібіцький.

У зв'язку з діями РФ на окупованому півострові в Україні підвищили рівень загрози.