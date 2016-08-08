У розвідці пояснили переміщення техніки в окупованому Криму

15:57, 08 серпня 2016
Політика
1930 0

В Україні підвищили рівень загрози у зв'язку з діями РФ на окупованому півострові, але Генштаб готовий реагувати на можливі загрози.

УНИАН

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає "Українська правда".

"На сьогодні збіглися в часі переміщення військ на півострові, йде дуже активна підготовка до навчання Кавказ-2016, яке буде проводити РФ на південному окрузі, до якого будуть повністю залучені угруповання розміщені в Криму", - сказав він.

"Рівень загрози Україні з боку РФ зростає. Він завжди підвищується, коли проводять навчання біля кордону України", - сказав Скібіцький.

Він додав, що під приводом підготовки до навчання можуть бути здійснені дії, повязані з намірами приховати нарощення угруповання, переміщення військ.

"Бо у 2008 році, коли проводились навчання Кавказ-2008, було створено угрупування, яке після цього здійснило окупацію окремих районів Грузії. Саме ці війська тоді використовувались. Основну небезпеку несли мобільні повітряно-десантні війська", - зазначив він.

Скібіцький також повідомив, що військова техніка, яку перевозять залізницею по території Криму,  - це ротація.

Читайте такожРосійська партія "Яблоко" про "проблему" Криму: РФ стала країною з невизнаними кордонами

"За даними управління розвідки Міноборони, на сьогодні відбувається часткова ротація підрозділів повітряно-десантних військ РФ, які розміщені на півночі Криму. За попередніми  даними,  ця ротація була запланована на серпень. І саме в період з 27-30 липня до  Криму почали прибувати залізничні ешелони з технікою повітряно-десантних військ, які будуть проходити ротацію", - сказав він.

За даними розвідки, дві батальонно-тактичні групи розміщені в районі Джанкоя і одна – в районі Кам'янського.

"На сьогодні відбуваються ротації саме батальйонно-тактичної групи в Джанкої, це 11 ОДШБ, вона буде замінена на  БТГ десанту 7 десантно-штурмової дивізії. Як правило, ротація відбувається кожні півроку і от 11 бригада перебуває в районі Джанкоя з квітня", - сказав він.

На питання УП, чи збільшилась загроза для мешканців прикордонної ділянки, Скібіцький зазначив, що "люди живуть в такій ситуації вже два роки, такі ротації відбуваються кожні шість місяців".

"Генштаб ЗСУ володіє інформацією, і адекватно реагує на всі можливі загрози, які можуть виникнути", - додав він.

Нагадаємо, 7 серпня заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль з посиланням на слова очевидців повідомляв, що біля Армянська та Джанкоя помітили великі групи російської техніки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter