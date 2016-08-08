У розвідці пояснили переміщення техніки в окупованому Криму

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає "Українська правда".

"На сьогодні збіглися в часі переміщення військ на півострові, йде дуже активна підготовка до навчання Кавказ-2016, яке буде проводити РФ на південному окрузі, до якого будуть повністю залучені угруповання розміщені в Криму", - сказав він.

"Рівень загрози Україні з боку РФ зростає. Він завжди підвищується, коли проводять навчання біля кордону України", - сказав Скібіцький.

Він додав, що під приводом підготовки до навчання можуть бути здійснені дії, повязані з намірами приховати нарощення угруповання, переміщення військ.

"Бо у 2008 році, коли проводились навчання Кавказ-2008, було створено угрупування, яке після цього здійснило окупацію окремих районів Грузії. Саме ці війська тоді використовувались. Основну небезпеку несли мобільні повітряно-десантні війська", - зазначив він.

Скібіцький також повідомив, що військова техніка, яку перевозять залізницею по території Криму, - це ротація.

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"За даними управління розвідки Міноборони, на сьогодні відбувається часткова ротація підрозділів повітряно-десантних військ РФ, які розміщені на півночі Криму. За попередніми даними, ця ротація була запланована на серпень. І саме в період з 27-30 липня до Криму почали прибувати залізничні ешелони з технікою повітряно-десантних військ, які будуть проходити ротацію", - сказав він.

За даними розвідки, дві батальонно-тактичні групи розміщені в районі Джанкоя і одна – в районі Кам'янського.

"На сьогодні відбуваються ротації саме батальйонно-тактичної групи в Джанкої, це 11 ОДШБ, вона буде замінена на БТГ десанту 7 десантно-штурмової дивізії. Як правило, ротація відбувається кожні півроку і от 11 бригада перебуває в районі Джанкоя з квітня", - сказав він.

На питання УП, чи збільшилась загроза для мешканців прикордонної ділянки, Скібіцький зазначив, що "люди живуть в такій ситуації вже два роки, такі ротації відбуваються кожні шість місяців".

"Генштаб ЗСУ володіє інформацією, і адекватно реагує на всі можливі загрози, які можуть виникнути", - додав він.

Нагадаємо, 7 серпня заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль з посиланням на слова очевидців повідомляв, що біля Армянська та Джанкоя помітили великі групи російської техніки.