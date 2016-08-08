Блокування кордону з Кримом: на окупованому півострові з'явилися листівки про розшук дезертирів - ЗМІ

Місцеві жителі окупованого Криму розповідають, що автотранспорт на основних магістралях півострова уважно перевіряють російські силовики, а в Красноперекопському районі розвішені листівки про розшук дезертирів. Про це пишуть "Крим.Реалії".

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За словами місцевих жителів, в Сімферополі, на автобусній зупинці в Мар'їно, в неділю співробітники "державтоінспекції" в бронежилетах разом з озброєними автоматами "омонівцями" перевірили салони маршруток, які їдуть у напрямку Алушти.

Як зазначає видання, на офіційному сайті "управління МВС Росії по Криму", як і раніше, про інцидент і операцію "Перехоплення" нічого не вказано, але в деяких селах Красноперекопського району місцеві жителі бачили розклеєні листівки, де міститься інформація про це.

"Нібито у них від трьох до п'яти дезертирів. Хлопці зі зброєю зникли. Як говорили, поки не знайдуть, жоден з пунктів пропуску не відкриють", - сказала в ефірі радіостанції "Крим.Реалії" одна зі слухачок, яка 7 серпня перетинала адміністративний кордон з півостровом.

За її словами, місцеві жителі розповідають, що вночі (з 6 на 7 серпня – ред.) на півострові була перестрілка, в результаті якої нібито загинули люди. Тому луюдей, які виїжджають з Криму, піддаються ретельному огляду. "Там (на КПП – ред.) сиділи хлопці, і у всіх у них є фотороботи, і вони дуже вдивлялися в обличчя", - сказала слухачка.

Нагадаємо, що 7 серпня на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю був припинений пропуск громадян. Пізніше рух через пункти пропуску "Каланчак" і "Чаплинка" у напрямку Криму відновили. Пропуск тих людей, які повертаються з окупованого півострова, російські правоохоронці не здійснюють.

Також у ДПСУ нагадали, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть через КПВВ "Чонгар". Очевидці повідомляли, що в деяких районах півострова почали встановлювати блокпости за участю російських співробітників ДІБДР і автоматників.