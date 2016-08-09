За добу в зоні АТО один військовий загинув, п’ятеро поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових ді, один український військовослужбовець загинув, ще п’ятеро наших бійців були поранені», - сказав він.

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За словами Мотузяника, ці втрати підрозділи Збройних сил України зазнали на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 47 обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі - 20 на Маріупольському, 16 на Донецькому, та 11 на Луганському напрямку.