За добу в зоні АТО один військовий загинув, п’ятеро поранені
13:27, 09 серпня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО загинув один український військовий.
За добу один військовий загинув, п’ятеро поранені / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«За добу, що минула, внаслідок бойових ді, один український військовослужбовець загинув, ще п’ятеро наших бійців були поранені», - сказав він.
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За словами Мотузяника, ці втрати підрозділи Збройних сил України зазнали на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 47 обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі - 20 на Маріупольському, 16 на Донецькому, та 11 на Луганському напрямку.
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