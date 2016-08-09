За добу бойовики 47 разів обстріляли сили АТО, зокрема випустивши 116 снарядів з артилерії у Широкиному

08:27, 09 серпня 2016
Війна
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За минулу добу російські окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по підрозділах Сил АТО.

Фото УНІАН

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 9 серпня, опублікованому на Facebook.

20 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 16 на Донецькому, та 11 на Луганському напрямках. Супротивник грубо порушив Мінські угоди, застосувавши заборонену важку артилерію. 

На Маріупольському напрямку у Широкиному окупанти відкрили вогонь з гармат калібру 122 мм, у бік захисних позицій морських піхотинців ворог випустив 116 нищівних снарядів. Крім цього, противник застосував понад 170 мін різного калібру по Красногорівці, Широкиному, Водяному та Гнутовому. Збройні провокації з використанням гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї тривали у Мар’їнці та Старогнатівці. 

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На Донецькому напрямку ворог застосував артилерію калібру 152 мм по Луганському. На ділянці Троїцьке-Верхньоторецьке-Авдіївка противник вдався до збройних провокацій із застосуванням мінометів та гранатометів різних калібрів та систем. По позиціях біля Кам’янки супротивник вів кулеметний, а по Майорську гранатометний вогонь.

З ранку до полудня ворог дотримувався режиму тиші, після чого поновив обстріли на всіх напрямках.

На Луганщині противник активізувався у другій половині доби. Позиції наших захисників у Новозванівці, Новоалександрівці та Новотошківську окупант поливав вогнем з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. У Золотому супротивник відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, зафіксовано активність снайпера.

Продовжується активне використання противником засобів повітряної розвідки.

Як повідомляв УНІАН, кількість обстрілів бойовиків по населених пунктах зросла.

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