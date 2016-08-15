У Зайцевому міна бойовиків зруйнувала житловий будинок

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Військовослужбовці української сторони СЦКК у Зайцевому зафіксували пряме влучання у приватний будинок 82-мм міни по вулиці Мануїльського. Внаслідок вибуху у будівлі значних ушкоджень зазнав дах, пробито стелю та підлогу», - йдеться в повідомленні.

При цьому в штабі констатують, що бойовики незаконних збройних формувань ОРДО постійно обстрілюють Зайцеве із різноманітних систем зброї.

Підкреслюється, що всі факти порушення режиму припинення вогню та використання озброєння, яке заборонене Мінськими угодами, спостерігачі української сторони СЦКК задокументували та передали відповідні матеріали представникам СММ ОБСЄ.