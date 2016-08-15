Прокурору, який перетинав блокпост в зоні АТО із паспортом "ДНР", оголошено про підозру

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Слiдчi прокуратури Донецької області оголосили про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (викор­истання завідомо підр­обленого документу) К­К України працiвнику прокуратури, якого було затримано на блокп­осту", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДержприкордонслужба: На кількох КПВВ в зоні АТО простоюють сотні автомобілів

Досудове розслідування триває.

Як пояснює пiдозрюваний, вiн придбав пiдробний документ для того, щоб легше потрапляти на окуповану територiю до рiдних.

В прокуратурі нагадали, що 13 серпня на КПВ­В «Новотроїцьке», працівниками СБУ спільно з Національною поліцією, було затр­имано працівника прок­уратури Донецької обл­асті, який під час пе­ретину блокпоста вико­ристав підроблений до­кумент, виданий на ім­’я особи, яка на цей ­час знаходиться у роз­шуку за скоєння злочи­ну, пов’язаного із се­паратизмом.