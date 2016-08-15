Прокурору, який перетинав блокпост в зоні АТО із паспортом "ДНР", оголошено про підозру
Прокурору, який перетинав блокпост в зоні АТО з підробленим паспортом, оголошено про підозру.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
"Слiдчi прокуратури Донецької області оголосили про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (використання завідомо підробленого документу) КК України працiвнику прокуратури, якого було затримано на блокпосту", - йдеться в повідомленні.
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Досудове розслідування триває.
Як пояснює пiдозрюваний, вiн придбав пiдробний документ для того, щоб легше потрапляти на окуповану територiю до рiдних.
В прокуратурі нагадали, що 13 серпня на КПВВ «Новотроїцьке», працівниками СБУ спільно з Національною поліцією, було затримано працівника прокуратури Донецької області, який під час перетину блокпоста використав підроблений документ, виданий на ім’я особи, яка на цей час знаходиться у розшуку за скоєння злочину, пов’язаного із сепаратизмом.