Розвідка очікує, що бойовики у формі ЗСУ імітуватимуть наступальні дії сил АТО

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітниками ФСБ Росії доставлено 200 комплектів польової форми Збройних сил України (з шевронами, кашкетами та знаками розрізнення), яку передано під особисту відповідальність командирам (бойовиків)", - наголошується у повідомленні.

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Зокрема, 50 комплектів форми передано 3-й окремій мотострілецькій бригаді для використання в районі Горлівки; 50 комплектів форми передано 100-й окремій мотострілецькій бригаді для використання в районі Мар'їнки; 100 комплектів передано 11-му окремому штурмовому мотострілецькому полку для використання в районі Ясинуватої.

"У зв’язку з цим очікується проведення масштабної провокації противника, яка може передбачати імітацію наступальних дій сил АТО на Донецькому та Слов’янському напрямках", - зазначають розвідники.

Також у розвідці повідомили, що 15 серпня основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності військ, ротації та посиленні передових підрозділів, удосконаленні фортифікаційного обладнання.