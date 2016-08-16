Розвідка очікує, що бойовики у формі ЗСУ імітуватимуть наступальні дії сил АТО
Федеральна служба безпеки РФ передала бойовикам 200 комплектів форми зі знаками розрізнення Збройних сил України для здійснення провокацій на Донбасі.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
"Співробітниками ФСБ Росії доставлено 200 комплектів польової форми Збройних сил України (з шевронами, кашкетами та знаками розрізнення), яку передано під особисту відповідальність командирам (бойовиків)", - наголошується у повідомленні.
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Зокрема, 50 комплектів форми передано 3-й окремій мотострілецькій бригаді для використання в районі Горлівки; 50 комплектів форми передано 100-й окремій мотострілецькій бригаді для використання в районі Мар'їнки; 100 комплектів передано 11-му окремому штурмовому мотострілецькому полку для використання в районі Ясинуватої.
"У зв’язку з цим очікується проведення масштабної провокації противника, яка може передбачати імітацію наступальних дій сил АТО на Донецькому та Слов’янському напрямках", - зазначають розвідники.
Також у розвідці повідомили, що 15 серпня основні зусилля противника зосереджувались на підтриманні боєготовності військ, ротації та посиленні передових підрозділів, удосконаленні фортифікаційного обладнання.