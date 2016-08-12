Противник планує масштабні провокації по всій лінії зіткнення для дискредитації України - розвідка

Про це заявляє на своїй сторінці Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Як йдеться у повідомленні, основні зусилля противника зосереджені на ротації та посиленні передових підрозділів, поповненні запасів матеріально-технічних засобів і боєприпасів та вдосконаленні фортифікаційного обладнання на передовій.

Зокрема, на Сєверодонецькому напрямку в районі селищ Калинове та Сентянівка (Фрунзе) триває обладнання артилерійських (мінометних) позицій 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) і 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.

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На Слов’янському напрямку противником поповнено боєкомплект передових підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ у районі селища Гольмівський.

В свою чергу з Донецька у напрямку селища Олександрівка переміщено танкову роту танкового батальйону 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ, здійснено постачання боєприпасів передовим підрозділам бригади на напрямках Ясинуватої та Олександрівки.

Зафіксовано застосування противником трьох безпілотних літальних апаратів. Зокрема, з території РФ за маршрутом: Глинка - Кальміуське (Комсомольське) - Старобешеве - Донецьк - Ларине - Старобешеве - Кальміуське (Комсомольське) - Побєда.

В районі Авдіївки зафіксовано БПЛА зі складу роти безпілотних літальних апаратів 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, а в районі Алмазної на Луганщині – зі складу окремої роти безпілотних літальних апаратів (Луганськ) 2 АК ЗС РФ.

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Зафіксовано чергові факти постачання боєприпасів, пального, а також військової техніки з території РФ: до Дебальцевого – 3 вагони з боєприпасами, 5 цистерн з пальним (250 тонн), дві платформи з вантажними автомобілями “Урал”; до Ровеньок – 6 цистерн з пальним (300 тонн).

Зазначається, що українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність танків, артилерійських систем калібром понад 100 міліметрів та реактивних систем залпового вогню “Град” у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове та Донецьк.

За даними розвідки, протягом минулої доби загинув один та поранено 7 військовослужбовців 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк), а також 7 окремої мотострілецької бригади (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ.