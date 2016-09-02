Порошенко назвав Одесу одним з форпостів, який не допустив поширення гібридної війни на південь України

Про це йдеться у привітанні президента України Петра Порошенка жителям Одеси з нагоди Дня міста, яке розміщено на сайті глави держави.

За словами президента, Одеса збудована мільйонами людей різних національностей. Гармонійно поєднавши в собі багато традицій і культур, місто подарувало Україні та світу незрівнянні одеський гумор, архітектуру, літературу і музику.

"Місто-герой Одеса завжди перемагає. Вона пережила нацистську окупацію і червоний терор, стала одним із головних форпостів, який не допустив поширення вогнища гібридної війни на південні області України", - йдеться у вітанні.

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"Сьогодні Одеса є одним з найупізнаваніших у світі українських брендів. Переконаний, що кожен успіх міста - це заслуга його мешканців, сміливих, вільних, талановитих та надзвичайно гостинних людей. Самовіддана любов одеситів до свого краю є запорукою його подальшого розвитку і нових досягнень", - наголосив президент.

Порошенко побажав жителям та гостям Одеси щастя, добробуту і достатку, а славному місту - миру та процвітання.