В Авдіївці бойовики використовують протипіхотні міни, заборонені Женевською конвенцією – штаб

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр штабу АТО.

За інформацією розвідки, це поки що єдиний населений пункт, де окупанти використовують засоби ураження, заборонені Женевською конвенцією.

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З метою уникнення жертв серед місцевого населення, якому теж загрожує смертельна небезпека, штаб АТО застерігає, що ПОМ-2 є міною, що має пристрій самоліквідації, а після закінчення строку бойової роботи (від 4 до 50 годин) сама ініціює свій підрив.

«На Донецькому напрямку Авдіївка - єдиний населений пункт, де виявлено настільки антигуманну зброю. Проросійські найманці готові на все, аби просунутися вперед на даному напрямку фронту та використовують найсучаснішу зброю орієнтовно російського виробництва», - заявляють у штабі АТО.