Український військовий показав, як у Мар'їнці горять склади бойовиків (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий з позивним "Філін", додавши відео.

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"Мар'їнка. Сепарам холодно. Сепари гріються. Ми "фахівці" з обігріву сепарів", - йдеться у його повідомленні.

Також боєць АТО додав, що вогонь не зачіпає будівель мирних жителів: у них не зберігають боєкомплекти.