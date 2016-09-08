Український військовий показав, як у Мар'їнці горять склади бойовиків (відео)

11:20, 08 вересня 2016
Війна
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У Мар'їнці Донецької області горять склади з боєкомплектами терористів.

Боєць АТО показав відео із палаючими складами бойовиків у Мар'їнці / Скриншот

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий з позивним "Філін", додавши відео.

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"Мар'їнка. Сепарам холодно. Сепари гріються. Ми "фахівці" з обігріву сепарів", - йдеться у його повідомленні. 

Також боєць АТО додав, що вогонь не зачіпає будівель мирних жителів: у них не зберігають боєкомплекти.

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