Український військовий показав, як у Мар'їнці горять склади бойовиків (відео)
11:20, 08 вересня 2016Війна
6237 0
У Мар'їнці Донецької області горять склади з боєкомплектами терористів.
Боєць АТО показав відео із палаючими складами бойовиків у Мар'їнці / Скріншот
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив військовий з позивним "Філін", додавши відео.
Читайте такожТерористи "ЛНР" провели бойові навчання (фото)
"Мар'їнка. Сепарам холодно. Сепари гріються. Ми "фахівці" з обігріву сепарів", - йдеться у його повідомленні.
Також боєць АТО додав, що вогонь не зачіпає будівель мирних жителів: у них не зберігають боєкомплекти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter