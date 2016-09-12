Росіянина-бойовика "ДНР" суд відправив на 60 діб до СІЗО

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, 9 вересня у ході контррозвідувальних заходів військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади спільно зі співробітниками СБУ затримали 35-річного громадянина Російської Федерації.

Встановлено, що чоловік на початку 2015 року, після перегляду сюжетів на телебаченні та в мережі Інтернет про події на території Донецької та Луганської областей, прийняв рішення воювати на боці «ДНР».

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Приїхавши на автобусі з РФ, він за телефоном, який знайшов у соціальних мережах, зв’язався з бойовиком «ДНР», написав заяву про вступ до лав терористів та був зарахований до складу окремого розвідувального взводу у званні рядового.

Бойовик отримав стрілецьку зброю та весь цей час приймав активну участь у бойових діях проти Збройних сил України на території міст Дебальцеве та Горлівка Донецької області.

Під час обшуку у затриманого вилучено дві гранати Ф-1, запали до гранат та російські монети.

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На даний час досудове розслідування під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури триває. Чоловіку інкриміновано ч. 5 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) КК України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, недалеко від лінії розмежування на Донбасі був затриманий бойовик «ДНР» з Росії, який раніше у складі 71-го гвардійського мотострілецького полку воював на Північному Кавказі, зокрема після штурму Грозного брав участь у так званих «зачистках» на території Чеченської Республіки.