Біля лінії розмежування затримали бойовика "ДНР" з Росії, що брав участь у "зачистках" в Чечні (відео)
15:01, 12 вересня 2016Політика
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Громадянина Російської Федерації-члена терористичної організації «ДНР» затримали неподалік лінії розмежування в районі проведення антитерористичної операції співробітники Служби безпеки України спільно з бійцями Збройних сил.
Росіянин воював у Чечні та у складі "ДНР" / youtube.com
Як повідомляє прес-служба СБУ, бойовик у складі 71-го гвардійського мотострілецького полку воював на Північному Кавказі, зокрема після штурму Грозного брав участь у так званих «зачистках» на території Чеченської Республіки.
Читайте такожУ Росії заявили про порушення чергової справи проти України за "геноцид" жителів "ДНРУ 2015 році росіянин прибув на територію, підконтрольну НЗФ «ДНР», вступив до одного з угруповань терористів та брав участь у військових діях проти Збройних сил України.
Затриманого передано працівникам поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України.
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