Біля лінії розмежування затримали бойовика "ДНР" з Росії, що брав участь у "зачистках" в Чечні (відео)

Як повідомляє прес-служба СБУ, бойовик у складі 71-го гвардійського мотострілецького полку воював на Північному Кавказі, зокрема після штурму Грозного брав участь у так званих «зачистках» на території Чеченської Республіки.

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Затриманого передано працівникам поліції. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України.