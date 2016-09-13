Українські військові у зоні АТО прогнозують посилення обстрілів

Однак при цьому застерігають від паніки та запевняють, що готові до відновлення активних бойових дій, ідеться в сюжеті ТСН.

Бійці обкопуються на нових позиціях, і свої бліндажі жартома називають 1-зірковим готелем. Вдень хлопці працюють із лопатами, а вночі спостерігають за "дискотеками", як називають обстріли бойовиків. Навіть під час режиму тиші активність ворога продовжується. "Сьогодні стрілецькою крупнокаліберною, вчора були міни", - розповів військовий 12-го окремого мотопіхотного батальйону "Київ" із позивним "Тор".

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Спецпризначенець "Терьєр" розповідає, що бойовики щодня нарощують темп. "Судячи з того, як воно йде, це перемир'я ненадовго. Є, звісно, надія, але дуже слабка", - каже він. Захищають свої позиції військові встановленими мінами керованої дії – на випадок появи ворожої ДРГ. А також кулеметами, яким дали імені "Лариса Іванівна" та "Іван Іванович". Вони працюють або відпочивають разом, як справжня подружня пара. Завжди напоготові і саморобний пристрій, який називають сумішшю гранатомета і міномета. "Заряд із РПГ-7, зроблено перехідник на міну. Дальність набагато більша, ніж РПГ", - кажуть бійці.

Однак наразі, за їх словами, його не тестують. Мовчить у відповідь на провокації і "подружжя" кулеметів. Військові пояснюють, що перемир'я хочуть зберегти якнайдовше. У цій тиші бійці чують і бачать потяги, які курсують на окуповану територію поблизу Горлівки та з неї. "Ось іде з окупованої території вугілля. Торгівля йде повним ходом", - каже боєць 12-го бату "Гордез". Ось так, стуком коліс потягів, на його думку, і звучить насправді гібридна війна. "Кому війна, а кому мати рідна", - підсумовують бійці те, що офіційно називається АТО.

Тим часом на Луганщині бойовики атакували позиції українських бійців. ДРГ здійснила несподіваний напад біля Станиці Луганської, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один зник безвісти.