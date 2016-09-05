Бій українських військових з ДРГ бойовиків біля Троїцького: у штабі АТО розповіли подробиці

Бойове зіткнення сталося близько 21 години у неділю, передає "Українська правда" з посиланням на прес-центр АТО.

"До наших позицій підійшла ДРГ противника та відкрила провокуючий вогонь по українських захисниках. З прибуттям нашого резерву противник відступив", - розповіли у прес-центрі.

"Дотримання підрозділами сил АТО режиму тиші спонукає противника поступово нарощувати вогневу міць. Вони застосовують диверсійно-розвідувальні групи, стріляють, тим самим провокують наші сили на відповідь", - уточнили у прес-центрі.

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"ЗСУ готові адекватно відреагувати на будь-який розвиток ситуації. Але є наказ і військові неухильно його дотримуються, виконуючи Мінські угоди, та на провокації не відповідають", - наголосили у прес-центрі.

Також у прес-центрі наголосили, що в цілому режим припинення вогню в зоні АТО виконується, бойовики в основному ведуть неприцільні обстріли по підрозділах сил АТО.

Раніше неодноразово повідомлялося, що бійці можуть відкривати вогонь у відповідь у разі загрози їхньому життю.

Як повідомляла розвідка, поблизу Троїцького на Луганщині сталося бойове зіткнення українських військових з розвідувальною групою бойовиків.