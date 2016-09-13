ОБСЄ розповіла, скільки "зелених чоловічків" в'їхали з Росії на Донбас (інфографіка)

Такими є дані спостережної місії ОБСЄ на російських контрольно пропускних пунктах на кордоні з Україною у Гуково та Донецьку (РФ) за період з 2 серпня по 6 вересня, передає "Українська правда".

Так, у тиждень з 23 по 30 серпня кількість людей у камуфляжі, які в'їхали в Україну, становила майже 60 осіб. У попередні тижні кількість людей у камуфляжі, які в'їжджали в Україну, не перебільшувала 40.

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За динамікою кількість людей у камуфляжі більше виїжджала з України, ніж в'їжджала до неї.

Крім того, місія ОБСЄ констатує рух потягів через неконтрольований Україною кордон з РФ.

Кількість потягів до України збільшувалась в період з 9 п 16 серпня та з 23 по 30 серпня.

Як відомо, українська розвідка наполягає, що зброю РФ незаконно завозить в Україну саме залізницею.

Протягом вказаного періоду кількість вантажівок, які в'їжджали на окупований Донбас через вказані пункті, перевищували кількість машин, що виїжджали.

Як відомо, ситуація в зоні АТО суттєво загострилася у серпні. Кількість обстрілів сягала майже сотні на добу. Українська розвідка регулярно повідомляла про завезення Росією на окуповану територію військової техніки, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Як відомо, місії ОБСЄ, яка працює лише на двох пунктах пропуску – у Гуково та Донецьку – продовжили строк мандату до 31 жовтня 2016 року.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що спостерігачі ОБСЄ не повідомляють про російських військових на Донбасі, тому що там воюють переодягнені військовослужбовці РФ.