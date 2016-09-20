До Ясинуватої прибув підрозділ снайперів для посилення бойовиків – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«За інформацією військової розвідки, до Ясинуватої прибув підрозділ снайперів для підсилення бандформувань. Сили АТО уважно відслідковують будь-які загрозливі рухи бойовиків і готові дати відсіч у разі необхідності», - заявив він.

Читайте такожЧерез два тижні ватажки "ДНР" і "ЛНР" згадали про "режим тиші", оголосивши про припинення вогню

Як раніше повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші", на Маріупольському - 8, на Луганському - 4.