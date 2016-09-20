За минулу добу в зоні АТО поранено трьох військових
13:02, 20 вересня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення.
За добу в зоні АТО поранено трьох українських військових / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.
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Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші", на Маріупольському - 8, на Луганському - 4.
Також, за даними штабу АТО, в районі села Новозванівка Попаснянського району з боку селища Калинове відбулося бойове зіткнення з ДРГ російсько-окупаційних військ.
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