За минулу добу в зоні АТО поранено трьох військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

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Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 10 порушень "режиму тиші", на Маріупольському - 8, на Луганському - 4.

Також, за даними штабу АТО, в районі села Новозванівка Попаснянського району з боку селища Калинове відбулося бойове зіткнення з ДРГ російсько-окупаційних військ.