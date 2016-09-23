В ОБСЄ заявили, що бойовики "ДНР" погрожували спостерігачам затриманням і наручниками
У Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявили, що бойовики ”ДНР” погрожували затримати спостерігачів та надягнути на них наручники.
Про це місія ОБСЄ повідомляє у Twitter.
”Озброєні члени ”ДНР” погрожували ”затримати” та надягнути наручники на спостерігачів СММ біля Старомихайлівки. СММ ОБСЄ готова та в змозі спостерігати, але була позбавлена можливості”, - заявили у місії.
Окрім того, спостерігачі повідомили, що СММ не дозволили без супроводу бойовиків ”ДНР” прослідувати між Білою Кам`янкою та Новоласпою.
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Також місія заявила, що представники Збройних сил України на блокпосту у Богданівці не дали можливості провести спостереження місцевості. ”Немає гарантій безпеки (через можливе мінування) - порушення мандату СММ та Мінських угод”, - заявили у місії.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг закликав усі сторони на Донбасі негайно усунути наявні перешкоди у населених пунктах Петрівське та Золоте для отримання можливості здійснювати спостереження за виконанням погодженої Тристоронньою контактною групою у Мінську Рамкової угоди про розведення сил і засобів на Донбасі.