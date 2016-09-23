ОБСЄ вимагає допустити спостерігачів у район Петровського і Золотого

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

Спостерігачі вже знаходяться на сході України і готові виконувати свої обов'язки в Станиці Луганській, Золотом і Петровському, але всі сторони повинні виконати свої обов'язки - надати місії ОБСЄ безперешкодний доступ і розвести сили.

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"Надайте нам доступ, в якому ми потребуємо, і розведіть ваші сили і техніку зараз", - підкреслив Хуг.

При цьому він пояснив, що спостерігачі ОБСЄ зможуть підтвердити виконання Рамкової угоди про відвід сил тільки, якщо "сторони дозволять їм це зробити".

"Без перевірки (контролю за виконанням сторонами положень Рамкової рішення про розведення - УНІАН) зазначена угода не буде працювати", - заявив Хуг.

При цьому, за його словами, в той самий день, коли Рамкова угода була підписана в Мінську, патрулі СММ були позбавлені можливості вільно пересуватися в Петровському і Золотом.

У зв'язку з цим перший заступник голови СММ закликав сторони прибрати з доріг загороджувальні бетонні блоки в тих районах зазначених пунктів, де сторони повинні відвести сили. "Бетонні блоки повинні бути негайно прибрані", - заявив Хуг.

Крім того, він звернув увагу, що далі за межами цих перешкод дорога сильно замінована. Він закликав всі сторони негайно видалено дороги доступу до Золотого і Петровському.

"Збройні сили та групування на місцях, які розташовані поблизу цих районів, повинні бути негайно поінформовані, що там не повинно бути обмежень у пересуванні патрулів СММ", - підкреслив Хуг.

За його словами, спостерігачів СММ зупиняли у зазначених пунктах з обох сторін лінії зіткнення. Він нагадав, що в цілому переважна кількість обмежень у пересуванні виникає в районах, які не підконтрольні уряду України.

"Якщо бетонні блоки, якщо міни не будуть прибрані, наші спостерігачі не зможуть поїхати в ці райони", - додав Хуг.

При цьому він висловив сподівання, що підписання Рамкової угоди стане початком більш широкого процесу. "Якщо сторони чесно виконають цю угоду, тоді розведення сил може поширитися на інші райони, і зокрема на всі гарячі точки (уздовж лінії зіткнення - УНІАН)", - сказав Хуг.

Представник моніторингової місії відзначив, що в тих районах, де сторони близько розміщували свої сили одна біля одної, завжди неодмінно загострювалася ситуація, і саме тому необхідно терміново розвести сили на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на Донбасі передбачає, що умовою для початку розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському є дотримання режиму припинення вогню протягом семи діб.

Розведення сил і засобів виконується шляхом їх відведення з займаних позицій в обидві сторони з метою створення ділянок розведення, як правило, не менше 2 км в ширину і 2 км вглиб.