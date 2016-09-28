"Режим тиші": Бойовики 14 разів обстрілювали українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку терористи порушували “режим тиші” в районі Мар’їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкиного та Водяного, використовуючи стрілецьку зброю, кулемети та гранатомети. Окрім того, по Широкиному та Мар’їнці вів вогонь снайпер.

Читайте такожПозиції українських військових під вогнем: з'явилося відео нічних боїв в Авдіївській промзоні і Мар'їнці

На Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки та Верхньоторецького. Також по Авдіївці окупанти відкривали вогонь із міномету 82-го калібру, а по Новгородському - з БМП та зенітної установки.

На Луганському напрямку терористи вдавалися до збройних провокацій зі стрілецької зброї та кулеметів в районі Новоолександрівки та Новозванівки.

«Збройні Сили України суворо дотримаються “режиму тиші” та неухильно виконують відповідні пункти Мінських угод», - наголосили в прес-центрі штабу АТО.