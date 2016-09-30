Бійці в зоні АТО розповіли, як облаштовують тимчасове житло та маскують його від ворогів (відео)
22:02, 30 вересня 2016Війна
624 0
Українські захисники на фронті навчилися використовувати дерева, які зруйнували снаряди, аби облаштувати та приховати власні позиції.
Українські військові в зоні АТО / REUTERS
Поки на Донбасі діє "тиша", українські військові активно маскують свої позиції.
Читайте такожНапруженість у зоні АТО "зміщується" з приморського і Донецького напрямків на Луганський - Тимчук
Кажуть, що більшість потрібних будівельних матеріалів та маскувальних сіток привозять волонтери. Держава теж виділяє необхідне, але за стандартами, які приймали ще за довоєнних часів. Проте теперішня війна вимагає більше підземних укріплень.
Бойцы в зоне АТО рассказали, как обустраивают временное жилье и маскируют его от врагов
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter