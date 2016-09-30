Бійці в зоні АТО розповіли, як облаштовують тимчасове житло та маскують його від ворогів (відео)

22:02, 30 вересня 2016
Війна
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Українські захисники на фронті навчилися використовувати дерева, які зруйнували снаряди, аби облаштувати та приховати власні позиції.

Українські військові в зоні АТО / REUTERS

Поки на Донбасі діє "тиша", українські військові активно маскують свої позиції.

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Кажуть, що більшість потрібних будівельних матеріалів та маскувальних сіток привозять волонтери. Держава теж виділяє необхідне, але за стандартами, які приймали ще за довоєнних часів. Проте теперішня війна вимагає більше підземних укріплень. 

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