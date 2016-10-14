Населенні пункти не входять в зону розведення сил у зоні АТО - Тука

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" каналі 1+1 заявив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає ТСН.

За його словами, у Станиці Луганській зона відведення українських військових не доходить до КПВВ, на якому вони несуть службу.

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Тука уточнив, що у "сірій зоні" після розведення військ опиняться поля та ліси, але люди там не живуть.

Нагадаємо, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося у Золотому, 7 жовтня – у Петрівському.