Порошенко: близько 280 тисяч українців взяли участь в АТО

Президент України Петро Порошенко заявляє, що статус учасника бойових дій вже отримали 266 тис. військових, а загалом за 2,5 роки у проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тис. українців.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив після церемонії складення урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна сьогодні у столиці.

«У війні головне не гроші, не техніка, не зброя, а люди, українські воїни», - заявив Порошенко.

«За 2,5 роки у проведенні чи забезпеченні антитерористичної операції взяли участь близько 280 тис. українців, із них – 266 тис. вже отримали статус учасника бойових дій», - додав президент.