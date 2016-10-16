Бойовики з мінометів обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

Бойовики з мінометів обстріляли контрольний пункт "Мар'їнка", де несуть службу прикордонники.

Як повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України, обстріл стався вчора, 15 жовтня, з населеного пункту Олександрівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольної української влади території.

В результаті обстрілу українські захисники не постраждали. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

На Луганському напрямку зафіксовано 19 провокацій сил АТО. Зокрема, в напрямку Новозвановки ворог використовував артилерію калібру 152мм і 122мм.

На Маріупольському напрямку відбулося 18 випадків порушення режиму припинення вогню. Вогонь з мінометів калібру 120 і 82мм противник відкрив по позиціях сил АТО в районах Мар'їнки і Красногорівки.

На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілу українських позицій. У Зайцевому з боку російсько-окупаційних військ був застосований вогонь з мінометів калібру 120, а за захисникам Авдіївки, Новгородського і Троїцького окупанти використовували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.