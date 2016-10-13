Надпотужні багатогодинні обстріли на Маріупольському напрямку: за добу бойовики випустили 777 боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зауважив, що на Маріупольському напрямку на ділянці фронту Талаківка-Широкине тривають «найбільш запеклі бойові дії». За його словами, відбуваються «надпотужні багатогодинні обстріли українських позицій з важкого озброєння, і більша частина з них відбувається вдень».

"Кількість випущених мін та снарядів по наших позиціях навіть перевищила рекорд місячної давнини: минулої доби на Маріупольському напрямку по наших позиціях було випущено 777 боєприпасів різного калібру", - наголосив він і додав, що українські військові «успішно відкривали вогонь у відповідь».

Речник АТО зауважив, що основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Попаснянському районі. «Противник намагається посунути сили АТО із займаних позицій, відкриваючи вогонь і вдень, і вночі», - наголосив він.

За його словами, крім легкого озброєння, бойовики двічі застосовували озброєння БТР.