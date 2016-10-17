В ІС розповіли про конфлікт всередині "ДНР" через смерть "Мотороли"
Ліквідація в Донецьку одного з ватажків бандформувань "ДНР" "полковника" Павлова (позивний "Моторола") стала причиною конфлікту між керівництвом "МДБ" і "МВС ДНР".
Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.
За його інформацією, на екстреній нараді "керівників силових відомств ДНР" представники керівництва "МДБ" нагадали про свої недавні попередження про наявність у Донецьку "низки професійно підготовлених українських ДРГ", що нібито не змусило "МВС ДНР" вжити вичерпних заходів для їхньої нейтралізації.
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"У свою чергу керівництво "МВС ДНР" звинуватило "МДБ" у бездіяльності, вказавши, що пошук та знешкодження ДРГ не входить до компетенції "правоохоронців", і запропонував терміново змінити керівництво "контррозвідки" й "антитерористичних підрозділів" у складі "МДБ", - розповів Тимчук.
Крім того, координатор ІС заявив, що у середовищі рядових співробітників "МДБ" до версії про причетність до знищення Павлова української ДРГ ставляться скептично, вказуючи, що в разі подібної операції українські диверсанти обрали б більш простий спосіб ліквідації, що не вимагає проникнення в охоронювану будівлю й мінування ліфта.
"Поширюються чутки про ліквідацію "Мотороли" силами якоїсь "спецгрупи ФСБ РФ". Наразі в місті проходить операція під керівництвом "МДБ", - підсумував Тимчук.