Знищення бойовика "Мотороли": Маломуж назвав дві можливі версії

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Наші спецслужби, як правило, не використовують такі методи терору. Тому якщо в бойовій ситуації проводилася така операція, то зрозуміло, вона виправдана. Наразі ми знаємо та оперативні дані, що йшли великі протиріччя між представниками військових структур, так званих незаконних військових формувань, і особливо "Мотороли". Вже було кілька замахів, навіть з пораненнями і обстрілом", – сказав Маломуж.

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Він додав: "Тому є дві версії. Можливо, це дійсно внутрішні розбірки, можливо, санкціоновані кураторами з Москви, тому що різні куратори. І з іншого боку, можлива причетність наших патріотів, наших спецслужб, які через свої можливості це зробили. Але таких фактів дуже мало і ми не маємо такої потужної системи боротьби за кордоном такими терористами".

Нагадаємо, в неділю, 16 жовтня, бойовика "ДНР" Арсена Павлова підірвали в ліфті в Донецьку. В СБУ і в "ДНР" підтвердили факт смерті "Мотороли".