За минулу добу місія ОБСЄ зафіксувала 546 вибухів у Донецькій області
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що зафіксувала 546 вибухів у Донецькій області.
Про це йдеться у звіті місії за 18 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.
«Спеціальна моніторингова місія спостерігала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 546 вибухів (88 з яких були оцінені такими, що були спричинені артилерійськими пострілами) у порівнянні з попереднім звітним періодом (понад 450 вибухів)», – йдеться у звіті.
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Також сказано, що приблизно 190 вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої, і ще більш ніж 270 в районах, які розташовуються на північний схід від Маріуполя.
«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім днем, зокрема, 21 вибух порівняно з 8 вибухами 17 жовтня», – сказано у звіті.
Нагадаємо, за повідомленням штабу АТО, за добу 18 жовтня російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.