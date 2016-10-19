За минулу добу місія ОБСЄ зафіксувала 546 вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 18 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

«Спеціальна моніторингова місія спостерігала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема 546 вибухів (88 з яких були оцінені такими, що були спричинені артилерійськими пострілами) у порівнянні з попереднім звітним періодом (понад 450 вибухів)», – йдеться у звіті.

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Також сказано, що приблизно 190 вибухів було зафіксовано в районі Авдіївки-Ясинуватої, і ще більш ніж 270 в районах, які розташовуються на північний схід від Маріуполя.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню в порівнянні з попереднім днем, зокрема, 21 вибух порівняно з 8 вибухами 17 жовтня», – сказано у звіті.

Нагадаємо, за повідомленням штабу АТО, за добу 18 жовтня російсько-окупаційні війська 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.