Штаб АТО: за добу бойовики майже вдвічі збільшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 19 жовтня.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 44 провокації проти сил АТО. Бойовики обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї укріплення Збройних Сил України поблизу Талаківки, Павлопіля, Гранітного, Красногорівки та Мар’їнки, а по Водяному, Лебединському та Широкіному вкотре було застосовано вогонь ствольної артилерії калібрів 122мм та 152мм, мінометів калібрів 82мм та 120мм.

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На Луганському напрямку з боку ворога відбулось 10 випадків порушення режиму припинення вогню. По українських позиціях противник відкривав вогонь в районах Попасної та Оріхового з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, а в Новозванівці і Кримському підрозділи Збройних Сил України було обстріляно з мінометів 120 калібру.

На Донецькому напрямку відбулось 3 обстріли сил АТО. Зокрема, у Авдіївці противник вів вогонь з гранатометів, а у Верхньоторецькому - з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82мм.

Як повідомляв УНІАН, у попередню добу російсько-окупаційні війська 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, здебільшого також на Маріупольському напрямку.